Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования

6 февраля 2020     16
Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования

Состоялось заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выступил на Заседании президиума с несколькими предложениями. 

Глава Севастополя считает необходимым, в первую очередь, ввести систему межвузовского финансового расчета, для того чтобы студенты могли получать образование с помощью цифровых технологий в любой точке государства. За основу проекта, по мнению Михаила Развожаева, может быть взята система ОМС.

Кроме этого, он отметил возможность привлечения к преподавательской деятельности практикующих специалистов, не учитывая наличие научных степеней и званий.

Благоустройство территории ВУЗов глава Севастополя предлагает осуществить в рамках национальных проектов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Бывшим украинским военным присвоили звание «Ветеран военной службы»
Бывшим украинским военным присвоили звание «Ветеран военной службы»

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о присвоении звания «Ветеран военной службы» тем, кто проходил военную службу в Вооруженных …


«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом
«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом

Гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рекомендовала сухие красные вина в качестве профилактики. «Вы знаете, что красные натуральные сухие вина …


Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров стал лауреатом премии «Золотое перо России»
Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров стал лауреатом премии «Золотое перо России»

Высшую награду в области журналистки РФ — премию «Золотое перо России» получил автор и ведущий итоговой программы «Добров в эфире» …


В Севастополе появились поддельные сотрудники «Севэнергосбыта»
В Севастополе появились поддельные сотрудники «Севэнергосбыта»

В отдел по работе с бытовыми потребителями «Севэнергосбыта» в последние дни от жителей Ленинского района поступило несколько сообщений о людях, …


Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования
Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования

Состоялось заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выступил на Заседании президиума с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты