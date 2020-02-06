Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования

Состоялось заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выступил на Заседании президиума с несколькими предложениями.

Глава Севастополя считает необходимым, в первую очередь, ввести систему межвузовского финансового расчета, для того чтобы студенты могли получать образование с помощью цифровых технологий в любой точке государства. За основу проекта, по мнению Михаила Развожаева, может быть взята система ОМС.

Кроме этого, он отметил возможность привлечения к преподавательской деятельности практикующих специалистов, не учитывая наличие научных степеней и званий.

Благоустройство территории ВУЗов глава Севастополя предлагает осуществить в рамках национальных проектов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь