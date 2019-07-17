Многодетным семьям Севастополя выделят землю в Орловке

69 гектаров муниципальной земли будут выделены многодетным семьям, чернобыльцам, людям, пострадавшим от политических репрессий, и другим категориям, которым положены бесплатные участки. Их нарежут приблизительно по 10 соток, сообщил сегодня журналистам и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.

К этим участкам пока не подведены коммуникации, но до конца года вопрос должен быть решен, говорит Зайнуллин.

Сейчас на учете в департаменте – 50 многодетных семей и один репрессированный – все они имеют право на получение бесплатных участков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта zb-estate.com

Источник: Вести.Севастополь