Многодетным семьям Севастополя выделят землю в Орловке

69 гектаров муниципальной земли будут выделены многодетным семьям, чернобыльцам, людям, пострадавшим от политических репрессий, и другим категориям, которым положены бесплатные участки. Их нарежут приблизительно по 10 соток, сообщил сегодня журналистам и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.
К этим участкам пока не подведены коммуникации, но до конца года вопрос должен быть решен, говорит Зайнуллин.
Сейчас на учете в департаменте – 50 многодетных семей и один репрессированный – все они имеют право на получение бесплатных участков.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта zb-estate.com
Источник: Вести.Севастополь
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