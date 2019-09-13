Модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» выполнена на 50%

Итоги недели на четырех флотах России.
Главные темы рубрики:
– Военно-морской флот России до 2024 года пополнят 10 серийных атомных подводных крейсеров.
– Танкисты Балтийского флота отработали действия в условиях применения противником оружия массового поражения.
– Морская пехота Тихоокеанском флоте получила на вооружение новые танки Т-80БВ.
– Корабли и суда Северного флота продолжают арктический поход, сейчас они проходят море Лаптевых – самый сложный участок плавания.
– Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Архангельск.
– В Татарстане заложили малый ракетный корабль проекта 22800 “Тайфун”.
– На Черноморском флоте встретили новейший противоминный корабль «Иван Антонов».
– Новороссийская военно-морская база отметила свое 25-летие.
Источник: Вести.Севастополь