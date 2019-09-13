Модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» выполнена на 50%

– Корабли и суда Северного флота продолжают арктический поход, сейчас они проходят море Лаптевых – самый сложный участок плавания.

– Военно-морской флот России до 2024 года пополнят 10 серийных атомных подводных крейсеров.

Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам Дефицит интернет-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября, создаст проблемы рядовым пользователям. Как предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты, …



В Севастополе создают централизованную систему охраны общественного транспорта Силовым обеспечением проекта займётся Росгвардия. В Севастополе началась реализация проекта по установке охранных комплексов на городской транспорт. Экспериментальная централизованная система …



«Молодая, амбициозная команда»: Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022 Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален будут работать тренерами в сборной Китая. Об этом они рассказали в соцсетях. Олимпийские чемпионы из …



Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь. На это обратили внимание …

