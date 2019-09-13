Модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» выполнена на 50%

13 сентября 2019     19
Модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» выполнена на 50%

Итоги недели на четырех флотах России.

Главные темы рубрики:

Военно-морской флот России до 2024 года пополнят 10 серийных атомных подводных крейсеров.

– Танкисты Балтийского флота отработали действия в условиях применения противником оружия массового поражения.

– Морская пехота Тихоокеанском флоте получила на вооружение новые танки Т-80БВ.

– Корабли и суда Северного флота продолжают арктический поход, сейчас они проходят море Лаптевых – самый сложный участок плавания.

– Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Архангельск.

– В Татарстане заложили малый ракетный корабль проекта 22800 “Тайфун”.

– На Черноморском флоте встретили новейший противоминный корабль «Иван Антонов».

– Новороссийская военно-морская база отметила свое 25-летие.

Источник: Вести.Севастополь

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Модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» выполнена на 50%
Модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» выполнена на 50%

Итоги недели на четырех флотах России. Главные темы рубрики: – Военно-морской флот России до 2024 года пополнят 10 серийных атомных …



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