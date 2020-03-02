Молодая женщина сломала ногу во время прогулки по горам Восточного Крыма

2 марта 2020     13
Молодая женщина сломала ногу во время прогулки по горам Восточного Крыма

Помощь спасателей понадобилась женщине 1982 года рождения, которая сломала ногу во время туристической прогулки.

Происшествие случилось вечером 1 марта. В труднодоступном месте с южной стороны горы Перчем недалеко от села Уютное под Судаком женщина упала и сломала ногу. Двигаться дальше самостоятельно она уже не могла, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Прибыв на вызов, сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» в течение получаса поисковых работ увидели пострадавшую на склоне. Они поднялись к ней и оказали первую помощь, наложив на травмированную конечность вакуумную шину.  После чего на носилках понесли к служебному автомобилю. Спуск по сложному сыпучему рельефу занял около часа. После чего спасатели доставили молодую женщину в больницу Судака.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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