Молодая женщина сломала ногу во время прогулки по горам Восточного Крыма

Помощь спасателей понадобилась женщине 1982 года рождения, которая сломала ногу во время туристической прогулки.

Происшествие случилось вечером 1 марта. В труднодоступном месте с южной стороны горы Перчем недалеко от села Уютное под Судаком женщина упала и сломала ногу. Двигаться дальше самостоятельно она уже не могла, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Прибыв на вызов, сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» в течение получаса поисковых работ увидели пострадавшую на склоне. Они поднялись к ней и оказали первую помощь, наложив на травмированную конечность вакуумную шину. После чего на носилках понесли к служебному автомобилю. Спуск по сложному сыпучему рельефу занял около часа. После чего спасатели доставили молодую женщину в больницу Судака.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь