Молодежь Севастополя попросила Развожаева создать арт-пространство

Сообщать оперативнее о творческих событиях, которые происходят в городе, талантливая молодёжь Севастополя попросила главу региона. Михаил Развожаев встретился с теми, кто недавно выигрывал гранты на реализацию своих проектов и теми, кто только планирует получить финансовую поддержку.

Авторы идей по проведению фестивалей и акций хотят, чтобы об их инициативах жители и гости города узнавали как можно раньше. Поэтому и решили обсудить проблему и попросить информационной поддержки у врио губернатора. Встреча длилась полтора часа.

«Уже не в первый раз услышал просьбу о создании городского арт-пространства. Точно могу сказать, что эту идею поддерживаю и хочу организовать такое пространство в Севастополе для молодёжи. Нет ни одной площадки, где могли бы собираться молодые люди и где могли бы реализовывать свои проекты. Креативная индустрия должна развиваться, иначе молодежь будет уезжать в другие города. Надо подумать, где такое место может быть. Если есть предложения – пишите», – попросил горожан Михаил Развожаев.

Также врио губернатора рассказал о том, что идей у него много: от поддержки уже существующих проектов, как, например, «Театральная улица» в Арт-бухте, до совершенно новых.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь