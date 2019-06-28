Молодежь Севастополя просит правительство «продлить» молодость

28 июня 2019     13
Молодежь Севастополя просит правительство «продлить» молодость

«Повысить» возраст молодёжи до 35 лет предложили представители молодёжных организаций Севастополя во время встречи с исполняющим обязанности заместителя губернатора Иваном Кусовым. В таком случае расширится круг тех, кто сможет воспользоваться господдержкой по многим программам.

Кроме этого в некоторых профессиях выпускники вузов начинают полноценно работать, только когда их возраст приближается уже к 30 годам. Кроме этого во время рабочей встречи поднимались вопросы о понижении для студентов стоимости проезда в транспорте, об организации образовательных программ и спортивных мероприятий.

К представителям СМИ Севастополя обратился молодёжный совет с просьбой поддержать проект исследования активности молодёжи #нуженсовет. Он сейчас распространяется в социальных сетях. Исследования помогут не только спланировать работу молодёжных организаций, но расширить перечень вопросов, которые ребята смогут задать власти и бизнесу.

Эта встреча посвящена пятилетию молодёжного движения Севастополя. Иван Кусов наградил грамотами и дипломами самых активных волонтёров и добровольцев.

 Вести ФМ – Севастополь

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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