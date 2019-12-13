Молодой человек обворовал дом, который ремонтировал

13 декабря 2019     20
Молодой человек обворовал дом, который ремонтировал

42-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением, что у него были похищены электроинструменты общей стоимостью 16 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался молодой человек 28 лет, которого мужчина нанял для ремонтных работ на территории частного дома и предоставил ему инструменты. Работник сразу положил на них глаз и, дождавшись отсутствия хозяина, похитил имущество.

Теперь молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет – такова санкция статьи 158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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