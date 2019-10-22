Молодой человек пытался провезти через госграницу винтовку

22 октября 2019     4
Молодой человек пытался провезти через госграницу винтовку

На российско-украинской границе таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали молодого человека 1986 года рождения, в вещах которого они обнаружили пневматическое ружье середины прошлого века.

Молодой человек – гражданин России, но родом с Украины. Как он объяснил сотрудникам таможни: нашел винтовку на даче, оставшейся на территории Украины, и решил забрать домой.

Оружие отправлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение, что дальше делать с молодым человеком. Если будет установлено, что винтовка действующая, мужчине могут предъявить обвинение в попытке незаконного провоза оружия через государственную границу.

За 9 месяцев этого года сотрудники Пограничного управления пресекли около 40 несанкционированных попыток провоза оружия и боеприпасов, 36 фактов перевозки наркотических и психотропных веществ. В 10 случаях люди пытались ввезти или вывезти из России предметы, представляющие культурную или историческую ценность. Было несколько попыток перемещения крупных партий денег, дорогих ювелирных изделий, швейцарских часов, а также экстремисткой литературы, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото Погрануправления ФСБ по Крыму

Источник: Вести.Севастополь

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