Молодые дзюдоисты боролись за медали первенства Севастополя

В Севастополе в спортивном зале Дворца культуры рыбаков прошли первенство Севастополя и первенство Гагаринского района по дзюдо среди молодежи.

В Гагаринском районе такие соревнования среди молодых людей не проводились более 25 лет, а в этом году проходит уже второй турнир.

«В 2019 году у нас начался пилотный проект по проведению соревнований по дзюдо среди молодежи. За первенством Гагаринского района следует первенство города, это очень важно, потому что у ребят появляется возможность получать разряды. Мы проводим соревнования на площадке Дворца культуры рыбаков, потому что она сертифицирована, есть право присуждать разряды», – сообщил глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов на открытии соревнований.

Участниками первенства стали 50 спортсменов моложе 23 лет. Кроме поединков, для участников обоих первенств члены сборной России по дзюдо Александр Шалимов и Антон Брачев провели мастер-классы и открытую тренировку.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь