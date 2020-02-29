Молодые пилоты ЧФ впервые провели дозаправку самолетов в небе

Экипажи трех многоцелевых истребителей Су-30СМ и двух фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали сложный технический элемент: в небе над Крымом они провели практические тренировки по дозаправке своих самолётов от самолёта-заправщика Ил-78.

Эти тренировки прошли для повышения мастерства молодых лётчиков, которым предстояло впервые выполнить дозаправку в воздухе. Причем на разной высоте.

Сложность задачи заключается в том, что истребителям необходимо встретиться с танкером на высоте от двух до восьми тысяч метров на скорости 600 км/ч, затем сконтактироваться. И во время самой дозаправки самолёты и танкер должны выдерживать строй на дистанции около 20 метров.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото news.ru

Источник: Вести.Севастополь