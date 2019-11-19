Молодёжный парламент Севастополя будут избирать на два года

Уже внесли изменения в постановление о Молодёжном парламенте. Консультативно-совещательный орган теперь будет избираться на два года вместо пяти.

«В состав Молодёжного парламента войдут один депутат молодёжного парламента от Законодательного собрания, один депутат от правительства Севастополя, 22 депутата молодёжного парламента, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения», – пояснил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Кандидаты от 18 до 30 лет пройдут два этапа отбора: оценку предоставленных документов и собеседование. Формирование молодёжного парламента не потребует бюджетных затрат.

По прогнозам правительства, благодаря продаже патентов в 2020-м в бюджет Севастополя поступит больше 77 миллионов рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь