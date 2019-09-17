Мондьоринг – новое слово в дрессировке собак в Севастополе

Мондьоринг сравнивают с фигурным катанием. Как пара на льду выступает под одним номером, так и здесь, собаку и хозяина рассматривают как одного участника. Для кинологов это принципиально важно, они уделяют особое внимание способности чувствовать своего питомца.

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Звук клаксона для собаки – это сигнал к действию. Важно проявить выдержку и не атаковать раньше времени.

Во время упражнений на защиту на поле работают фигуранты. Именно этих людей атакуют собаки.

Говорят, не больно. Опытные фигуранты знают, как вывернуть ногу так, чтобы собака захватила только костюм. Кинологи любят мондьоринг за его непредсказуемость: на каждом чемпионате организаторы придумывают новые форматы заданий. Меняют предмет для апорта, ставят необычные препятствия. Это помогает подготовить животное к разным экстренным ситуациям.

Среди участников все чаще встречаются кинологи-любители. Елена вместе со своим питомцем Шерри приехали из Нижнего Новгорода. Эта собака не работает в службах охраны или поисковых отрядах.

«Собака очень активная, правда, она уже в возрасте, любит защиту. Но это никак не связано с агрессией. Для неё помощник – это игрушка, большая, интересная, движущаяся игрушка», – рассказывает участница Елена Варначева.

Мондьоринг пришёл в Россию всего четыре года назад. Сейчас в стране работают уже 12 учебных центров. Крымские дрессировщики пока только осваивают эту систему подготовки.

«Это же прекрасно, когда собака выходит на ринг и работает для хозяина. Работает не за еду, не за игрушку, а ради того, чтобы хозяин просто порадовался. Они так же верят в эту игру, как и мы. Это феноменально!», – считает судья Ирина Шмонина.

Для таких соревнований подойдёт и поле для гольфа. Главное, чтобы было место для оборудования и дистанция для разбега. Организаторы надеются, что мондьоринг приживётся в Крыму.

Екатерина Копыткова, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь