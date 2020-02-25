Монумент «Штык и парус» будет отремонтирован за 255 млн рублей

Проект реставрации монумента «Штык и парус» на мысе Хрустальный получил одобрение Главгосэкспертизы, об этом сегодня на аппаратном совещании правительства города сообщил вице-губернатор Владимир Базаров. Работы обойдутся в 255 млн рублей.

Территория вокруг тоже будет благоустроена. Снесут самовольно возведенный пятый этаж здания на пляже Хрустальный, который закрывает вид на монумент. В четверг соберется правительственная комиссия по сносу этого объекта.

Как выяснилось, памятник Солдату и Матросу не числится ни на чьем балансе, и никто за них не ухаживает. Первый вице-губернатор Денис Солодовников предложил поставить его на баланс ГБУ «Парки и скверы» или создать в городе отдельное ведомство, которое будет отвечать за содержание мемориалов и памятников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь