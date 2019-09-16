Морпехи Черноморского флота были подняты по тревоге

16 сентября 2019     17
Морпехи Черноморского флота были подняты по тревоге

В Крыму начались двусторонние бригадные тактические учения, в них участвуют около 3 тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота.

Соединения были подняты по тревоге, военнослужащим выдали экипировку, оружие и боеприпасы, и они совершили марш-бросок на полигон «Опук». Им нужно было защитить побережье от нападения условного противника, роль которого исполнили морские десантники и бойцы ВДВ.

Военнослужащие морской пехоты, по замыслу учений, должны выполнить подготовку военной техники и личного состава к погрузке в твиндеки больших десантных кораблей и переходу морем в район высадки морского десанта.

В эпизодах учения также примут участие корабли Черноморского флота, самолёты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЧФ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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