Морпехов Черноморского флота наградят Полковой чашей Минобороны страны

31 июля 2019     20
Морпехов Черноморского флота наградят Полковой чашей Минобороны страны

2 августа – впервые в истории Черноморского флота и Южного военного округа – 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты будет вручена Полковая чаша министерства обороны России. Специально для этого в Севастополь приедет заместитель министра обороны– начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. 

На церемонию приглашены ветераны воинской части, представители власти, общественных и религиозных организаций, члены семей военнослужащих, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Полковая или Корабельная чаша Министерства обороны вручается воинским частям за отличие при выполнении специальных задач, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные в ходе маневров, походов и учений. Вручение производится по решению министра обороны в торжественной обстановке лично министром или другим должностным лицом по его поручению.

810-ая отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота первой из всех подразделений Южного военного округа и второй в Вооружённых Силах России получает Полковую чашу.

Впервые такой знак воинской доблести получила 112-я гвардейская ракетная бригада, дислоцированная в городе Шуя Ивановской области.  Вручение прошло в ноябре прошлого года – в День ракетных войск и артиллерии. 

 

Источник: Вести.Севастополь

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