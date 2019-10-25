Морская авиация отработала бомбометание на полигоне Опук

25 октября 2019     15
Морская авиация отработала бомбометание на полигоне Опук

Самолёты морской авиации Черноморского флота провели учения с практическим бомбометанием.

По их легенде разведчик Су-24МР обнаружил в горной местности командный пункт условного противника. Для его уничтожения в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли удар, применив осколочно-фугасные авиационные бомбы. Также лётчики отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах как одиночно, так и парами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Морская авиация отработала бомбометание на полигоне Опук
Морская авиация отработала бомбометание на полигоне Опук

Самолёты морской авиации Черноморского флота провели учения с практическим бомбометанием. По их легенде разведчик Су-24МР обнаружил в горной местности командный …



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