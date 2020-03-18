Морская авиация Черноморского флота отработала пуски неуправляемых ракет

Экипажи истребителей и бомбардировщиков Черноморского флота проводят активную фазу лётного тактического учения на крымских полигонах.

На первом этапе учения самолёты и вертолёты отработали вывод техники из-под удара условного противника на запасные аэродромы. В рамках второго этапа пилоты Су-24М и Су-30СМ провели бомбометание по наземным и морским целям, пуски неуправляемых ракет. Экипажи противолодочных самолётов и вертолётов выполнили поиск подлодки условного противника.

В лётно-тактическом учении приняли участие самолёты Су-24МР, Су-24М, Су-30СМ, Ан-26, Бе-12, вертолёты Ми-8, Ка-27, всего около 20 единиц, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь