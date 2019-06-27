«Морская зарница» завершилась, победители ждут награждения

27 июня 2019     25
«Морская зарница» завершилась, победители ждут награждения

В Севастополе подводят итоги “Морской зарницы”. Открытые состязания по военно-морскому многоборью среди юнармейцев в нашем городе проходили во второй раз. В них участвовали 9 команд из регионов Южного федерального округа.

За десять дней участники “Морской зарницы” смогли показать свои умения, завести новых друзей, прикоснуться к истории Черноморского флота.

«С каждым этапом они становятся выносливее и крепче, чего мы и добиваемся, – говорит Владимир Коваленко, начальник штаба регионального отделения Юнармии Севастополя. – Приобщаем их к здоровому образу жизни, хотим, чтобы они стали полноценными гражданами нашей страны, способными решать любые задачи».

Стрельба – один из самых сложных этапов многоборья. Дистанция – 10 метров, и всего 5 выстрелов на участника. А ещё гребля на шестивесельных ялах, такелажное дело и плавание.

«Самыми сложными соревнованиями лично для меня и, как, и для большинства команд, я считаю, был такелаж, в который входит флажный семафор, знание узлов и знание лодки», – делится своими впечатлениями Максим Меркулов, участник из Ростовской области.

Забег на 800 метров стал последним испытанием “Морской зарницы”. Жаркое июньское утро добавило заданию сложности. Победителей объявят сегодня, 27 июня, на торжественной церемонии закрытия юнармейского форума.

Андрей Поперечнюк, Мария Свириденко, Сергей Буторин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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