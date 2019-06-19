Морская коллегия поручила проработать привлечение заказов на Севморзавод

Модернизация Черноморского флота, развитие судостроения в регионе и наращивание объемов перевалки грузов через порты России- основные темы заседания Морской коллегии, которое сегодня прошло в Севастополе.

В этом году флот получит три новых боевых корабля и несколько судов обеспечения. Вместе с тем, как отмечает вице-премьер министр Юрий Борисов, принятый ранее план загрузки судостроительных компаний полуострова выполняется частично.

«Предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов для Министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложения по загрузке предприятий после 22 года», – говорит Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ, председатель Морской коллегии.

Морская коллегия поручила проработать привлечение заказов на Севморзавод, Севастопольское авиационное предприятие и диверсифицировать работу с заказчиками – для строительства на мощностях оборонных заводов – газотопливных, рыболовных и пассажирских судов.

«Это вопросы, связанные с завершением создания единого судостроительного, судоремонтного кластера путём интеграции 13 судоремонтного завода, передачи его из ведения Минобороны», – говорит Илья Пономарев, заместитель губернатора Севастополя.

Обсудили на коллегии и сохранение морского наследия. Это маяки, легендарные военные и гражданские корабли – в их числе атомный ледокол “Ленин” и первая атомная подводная лодка “Ленинский комсомол”. Получить новый экспонат может и музей фортификационных сооружений в Балаклаве.

Олег Смирнов, Антон Терёшкин, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь