Морская пехота ЧФ уничтожила десант условного противника

В рамках проведения тактического учения подразделения морской пехоты Черноморского флота провели уничтожение десанта условного противника, сообщает пресс-служба флота. В учении задействовано 500 военных и около 50 единиц техники морской пехоты. Морские пехотинцы продемонстрировали свои навыки в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и боевой техники.

На первом этапе учения высадку условного противника предотвратила артиллерийская батарея, состоящая из артиллерийских установок «Нона» 2-С9. С закрытой огневой позиции была проведена стрельба по десантному отряду противника.

На втором этапе, после срыва высадки десанта, морские пехотинцы перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке БТР и артиллерии уничтожили десантные группы, выполнив обстрел из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав десанта.

Никита Железняк

Фото с сайта super-orujie.ru

Источник: Вести.Севастополь