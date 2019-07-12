Морская пехота ЧФ уничтожила десант условного противника

В рамках проведения тактического учения подразделения морской пехоты Черноморского флота провели уничтожение десанта условного противника, сообщает пресс-служба флота. В учении задействовано 500 военных и около 50 единиц техники морской пехоты. Морские пехотинцы продемонстрировали свои навыки в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и боевой техники.
На первом этапе учения высадку условного противника предотвратила артиллерийская батарея, состоящая из артиллерийских установок «Нона» 2-С9. С закрытой огневой позиции была проведена стрельба по десантному отряду противника.
На втором этапе, после срыва высадки десанта, морские пехотинцы перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке БТР и артиллерии уничтожили десантные группы, выполнив обстрел из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав десанта.
Никита Железняк
Фото с сайта super-orujie.ru
Источник: Вести.Севастополь
|
Враги России запускают в соцсети команды «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации в Крыму
Враги России запускают в социальные сети целые команды так называемых «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации, в том числе и в …
|
Гореловцы собираются «прикрутить вентиль» государственному телеканалу?
Понеслось… Воодушевлённые отставкой севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова группа говорунов из команды Алексея Чалого предвкушает расправу над средствами массовой информации, которые …
|
Дома на улице Паршина в Севастополе расселят принудительно
Суд Гагаринского района удовлетворил иск прокуратуры и обязал департамент капитального строительства обеспечить квартирами жителей нескольких многоквартирных домов по ул. Паршина. …
|
В Ялте покажут уникальные автомобили
Более 40 ярких автомобилей выставят под открытым небом завтра, 13 июля, на площадке в районе верхней станции канатной дороги “Мисхор-Ай-Петри”. …
|
Metallica выпустит азбуку
‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …