Морские пехотинцы в ходе учений отразили нападение морского десанта условного противника

Морским пехотинцам Черноморского флота была поставлена задача: занять участок побережья и отразить высадку морского десанта условного противника.

Личный состав подразделения – более 200 военнослужащих на 30 бронетранспортёрах БТР-82АМ совершили марш в назначенный район и заняли берег: морпехи оборудовали позиции инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта.

Также военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового оружия по различным мишеням.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ТАСС

Источник: Вести.Севастополь