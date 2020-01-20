Морские пехотинцы в ходе учений отразили нападение морского десанта условного противника

Морским пехотинцам Черноморского флота была поставлена задача: занять участок побережья и отразить высадку морского десанта условного противника.
Личный состав подразделения – более 200 военнослужащих на 30 бронетранспортёрах БТР-82АМ совершили марш в назначенный район и заняли берег: морпехи оборудовали позиции инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта.
Также военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового оружия по различным мишеням.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото ТАСС
Источник: Вести.Севастополь