Морские пехотинцы провели стрельбы из новых танков Т-80БВ

– В Санкт-Петербурге у здания главного военно-морского музея страны будет открыт памятник адмиралу Ушакову. Его эскиз был представлен на форуме «Морские традиции и наследие флотоводца».

– Морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые вышли на полигон на новых танках Т-80БВ.

– У берегов Камчатки моряки отразили атаку с воздуха и сами нанесли удар по подводной лодке условного противника глубинными бомбами.

– Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в воздухе над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

– Спасательное судно «Коммуна» Черноморского флота в море проводит тренировки с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны. Из-за ситуации с …



Власти Киева расторгли договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры с посольством России об аренде земельных участков, на которых планировалось строительство новых помещений для диппредставительства. …



Российские коммунальщики попытались приблизить весну с помощью древнего обряда Якутские коммунальщики прибегли к древнему обряду, чтобы приблизить весну. Они отпилили рог у статуи мифического Быка холода, который символизирует якутскую …



Власти Словакии закроют границы для иностранцев Словакия с пятницы закроет границы для иностранцев, сообщает в четверг, 12 марта, The Slovak Spectator. Как отметили в издании, в …

