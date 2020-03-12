Морские пехотинцы провели стрельбы из новых танков Т-80БВ

12 марта 2020     18
Морские пехотинцы провели стрельбы из новых танков Т-80БВ

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Спасательное судно «Коммуна» Черноморского флота в море проводит тренировки с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

– Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в воздухе над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

– У берегов Камчатки моряки отразили атаку с воздуха и сами нанесли удар по подводной лодке условного противника глубинными бомбами.

– Морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые вышли на полигон на новых танках Т-80БВ.

– В Санкт-Петербурге у здания главного военно-морского музея страны будет открыт памятник адмиралу Ушакову. Его эскиз был представлен на форуме «Морские традиции и наследие флотоводца».

Источник: Вести.Севастополь

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