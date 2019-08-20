Морской буксир «Андрей Степанов» будут достраивать в Севастополе

В Севастополь пришел новый морской буксир “Андрей Степанов”. Это второе судно из пяти проекта 23470, строящееся для нужд министерства обороны.

Его задача – буксировка в дальней морской и океанской зонах, постановка кораблей к причалу, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, снятие кораблей с мели. На судне есть вертолетная площадка. Заложили морской буксир в Ярославле в 2015-ом году. На воду спустили через два года. А в начале этого лета началась буксировка судна на Черном море для достройки на севастопольском морском заводе. По словам главного инженера Сергея Седых, предстоит большой объем корпусных работ. Необходимо установить специальное оборудование, мачту, средства связи. После окончания всех работ буксир “Андрей Степанов” передадут Черноморскому флоту.

«Он еще не поступил, конечно, на вооружение. Где-то в течение 8 месяцев будет производиться достройка, потом швартовные испытания, заводские ходовые испытания. И затем государственные испытания буксира. После чего он будет передаваться флоту. То есть флот его получит в 2020-ом году», – сообщил Сергей Седых.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь