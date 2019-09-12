Морской инженерный полк Черноморского флота проводит учения по разминированию местности

На полигонах боевой подготовки Черноморского флота подразделения морского инженерного полка развернули полевой лагерь. До конца сентября они будут отрабатывать действия по минированию и разминированию побережья, устанавливать заграждения против десанта с использованием плавающих транспортеров, сообщает пресс-служба флота.
Также военнослужащим предстоит выполнить несколько маршбросков, в том числе и через водные преграды, научиться охранять и оборонять полевой лагерь в условиях действия диверсионных групп условного противника, обеспечивать очистку воды и электроснабжения лагеря.
Источник: Вести.Севастополь