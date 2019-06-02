Морской рейд: трое судоводителей получили предписание ГИМС

2 июня 2019     4
Морской рейд: трое судоводителей получили предписание ГИМС

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам активно патрулируют акваторию Севастополя. Один из таких рейдов прошел накануне, в итоге трем судоводителям были выданы предписания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Сотрудников ГИМС интересует, соответствует ли нормам и требованиям оснащение яхт и катеров спасательным снаряжением, запрашивают у судоводителей все имеющиеся в наличии документы. Кроме того, они предлагают пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже лёгкую степень опьянения.

«Подобные проверки чрезвычайно важны, это действенные меры контроля, которые помогают не только выявлять нарушения, они побуждают судоводителей в целом не терять бдительности, поддерживать свою сознательность и внимательно относиться к существующим нормативно-правовым положениям. Каждый судоводитель должен иметь при себе зарегистрированный судовой билет с внесёнными бортовыми номерами, удостоверение на право управления конкретно этим судном, если управляет не хозяин, должна быть оформлена доверенность», – говорит Константин Невоструев, начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю».

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Служба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести Севастополя

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