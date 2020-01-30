Морской тральщик «Валентин Пикуль» возвращается из Средиземного моря

Экипаж морского тральщика «Валентин Пикуль» возвращается в пункт постоянной дислокации. На смену ему идёт новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», который в середине января впервые вышел в Средиземное море после приёма в состав Черноморского флота.

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