Морской тральщик ЧФ "Вице-адмирал Захарьин" прибыл в Новороссийск

23 июля 2019     10
Морской тральщик ЧФ "Вице-адмирал Захарьин" прибыл в Новороссийск

Сегодня морской тральщик Черноморского флота “Вице-адмирал Захарьин” прибыл в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море, сообщила пресс-служба флота во вторник.

Торжественная встреча корабля прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. В ней также приняли участие ветераны Новороссийской военно-морской базы и семьи членов экипажа.

«Вице-адмирал Захарьин» выполнял задачи в Средиземном море с апреля 2019 года. В дальней морской зоне его сменил морской тральщик «Ковровец».

Фото: flot.com

Источник: Вести.Севастополь

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