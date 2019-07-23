Морской тральщик ЧФ "Вице-адмирал Захарьин" прибыл в Новороссийск

«Вице-адмирал Захарьин» выполнял задачи в Средиземном море с апреля 2019 года. В дальней морской зоне его сменил морской тральщик «Ковровец».

Торжественная встреча корабля прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. В ней также приняли участие ветераны Новороссийской военно-морской базы и семьи членов экипажа.

Сегодня морской тральщик Черноморского флота “Вице-адмирал Захарьин” прибыл в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море, сообщила пресс-служба флота во вторник.

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