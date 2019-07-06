Морской тральщик ЧФ "Ковровец" проходит Босфор и Дарданеллы

“На основании плановой ротации МТЩ “Ковровец” сменит экипаж морского тральщика “Вице-адмирал Захарьин”, выполнявшего задачи в дальней морской зоне с апреля 2019 года”. – отмечают в пресс-службе Черноморского флота.

Для экипажа это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.

Он направляется в Средиземное море, чтобы войти в состав постоянной группировки флота.

Штормовое предупреждение в Крыму на 6 июля Ливни, шквальный ветер и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по …



Страшное ДТП в Симферополе Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении Lada Kalina и Lifan в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба МВД …



Морской тральщик ЧФ "Ковровец" проходит Босфор и Дарданеллы Он направляется в Средиземное море, чтобы войти в состав постоянной группировки флота. Для экипажа это первый в текущем году поход …



На кораблях ЧФ почтили память погибших гидронавтов В знак скорби о моряках-подводниках, погибших в Баренцевом море, на кораблях Черноморского флота в эту субботу, 6 июля, приспустили Андреевские …

