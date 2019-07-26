Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Россию

В Россию вернулся экипаж танкера “Нейма”, задержанного ранее в украинском порту Измаил, вернулся в Россию, сообщил представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) информационному агенству РИА Новости.

«Моряки прибыли в Краснодар, далее они должны, по идее, отправиться по домам», – говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер “Нейма”. Его опознали как танкер “Ника Спирит”, якобы причастный к блокировке украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. На судне прошел обыск, были изъяты документы, записи переговоров во время конфликта, бортовые журналы, а членов экипажа допросили.

Судно выступает вещественным доказательством, и украинская сторона готовит ходатайство об аресте танкера.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото: fleetphoto.ru

Источник: Вести.Севастополь