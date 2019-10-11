Моряки Черноморского флота сыграют в хоккей с чемпионами мира

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов; олимпийский чемпион, председатель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко приедут в Севастополь, чтобы скрестить клюшки с местной командой «Черноморец».

Завтра утром в филиале Нахимовского военно-морского училища впервые пройдет турнир между московской командой звезд хоккея и силовых структур «Град» и командой Черноморского флота. На матч приедет командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь