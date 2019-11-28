Моряки Черноморского флота участвуют в Петербурге в турнире по боксу

На турнире по боксу в день морской пехоты на ринг Военно-морской академии Санкт-Петербурга вышли спортсмены Черноморского флота. Они представляют соединение морской пехоты и выступают в 4 весовых категориях.

Среди них 2 кандидата в мастера спорта – Курбан Омаров и Наби Гасанов. Из 4 участников черноморской команды в финал удалось выйти одному – Наби Гасанову. Он выступает в весовой категории до 81 килограмма и первый из трёх боёв выиграл досрочно: в первом раунде отправил соперника в технический нокаут. В финальном поединке он победил кандидата в мастера спорта, представителя Балтийского флота. Имея явное преимущество во всех трёх раундах, Наби победил по очкам.

В следующем году турнир по боксу среди морских пехотинцев планируется сделать международным. Наби Гасанов представит на нём Черноморский флот.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь