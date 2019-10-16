Моряки-черноморцы приглашены на торжества в честь годовщины Наваринского сражения

16 октября 2019     12
Моряки-черноморцы приглашены на торжества в честь годовщины Наваринского сражения

19 октября в греческий порт Пилос прибудет патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков». Его экипаж станет участником памятных мероприятий, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения, сообщает пресс-служба флота.

Это сражение, в котором с одной стороны участвовали эскадры России, Англии, Франции, а с другой – Османской империи – произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года. Победили союзники, и после этой битвы начался настоящий подъем национальной борьбы греческого народа за свою независимость.

20 октября на площадь Трех адмиралов торжественно вынесут флаги Греции, России, Великобритании и Франции. Пройдет историческая реконструкция знаменитого сражения, затем состоится возложение венков к могилам русских моряков, погибших в сражении и литургия в местном кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Сейчас «Василий Быков» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Служба информации “Вести – Севастополь

На картине -Наваринское сражение 8 (20) октября 1827 года. Экспозиция Центрального военно-морского музея

Источник: Вести.Севастополь

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