Моряки-черноморцы стали участниками праздника в Греции

В греческом городе Пилос прошли торжества по случаю 192-ой годовщины победы в Наваринском сражении. 20 октября 1827 года флот союзников: России, Англии и Франции – выиграл бой с эскадрой Османской империи, которой помогал Египет, что положило начало борьбе за независимость греческого народа.

Союзники потеряли в этом сражении от 660 до 800 человек. Турки с египтянами лишились почти всего своего флота – около 60 кораблей. Большими были и людские потери неприятеля: около 7 тысяч убитых и 4 тысяч раненых. Линейный корабль “Азов” под командованием капитана 1-го ранга Михаила Лазарева, несмотря на шквал огня, прорвался в самую середину бухты и вступил в бой сразу с пятью турецкими кораблями. Из исторических документов следует, что русская эскадра вывела из строя один линейный корабль и восемь фрегатов противника. Эти цифры говорят о том, что ведущая роль в победном исходе Наваринского сражения принадлежала все-таки русским морякам.

На праздник были приглашены представители трех стран. Россию представлял экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков». Моряки приняли участие в литургии в местном соборе Успения Пресвятой Богородицы и возложили венки к памятнику «Трем адмиралам», на котором увековечены имена командующих эскадрами России, Великобритании и Франции. Там были подняты флаги четырех стран: союзнических держав и Греции.

Как сообщает ТАСС, после этого делегации от этих государств отправились на катерах на острова Наваринской бухты, где похоронены моряки русской, английской и французской эскадр. На самом крупном острове – Сфактирия – офицеры и матросы с «Василия Быкова» возложили венки на могилы соотечественников. Там похоронены 65 русских моряков, служивших на кораблях “Гангут”, “Иезекииль”, “Александр Невский”, “Проворный”. В 1997 году там из карельских сосен петрозхаводские мастера возвели деревянный храм. Он был освящен в честь Святителя Николая.

На установленном на Сфактирии специальном флагштоке подняли российский флаг. Моряки с Андреевским стягом прошли торжественным маршем, отдав дань памяти погибшим.

До 22 октября корабль «Василий Быков» открыт для посещения жителями и гостями Греции. В субботу на его борт поднялся посол России в Греции Андрей Маслов. Также на корабле побывал командующий Боевым флотом ВМС Греции вице-адмирал Стилианос Петракис. Вице-адмирал осмотрел новейший российский корабль и очень высоко его оценил.

А накануне вечером на площади Трех адмиралов в Пилосе выступил оркестр Черноморского флота, коллектив которого прибыл в Грецию на “Василии Быкове”.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото ТАСС

Источник: Вести.Севастополь