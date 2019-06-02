Москва не собирается отвечать Киеву по инциденту в Керченском проливе

На морском форуме в Севастополе эксперты обсуждали решение проблем правового регулирования Азово-Черноморского бассейна. Конечно же, речь шла, прежде всего, о попытке прохода украинских кораблей через Керченский пролив и о решении международного трибунала ООН по морскому праву. Так должна ли Россия теперь вернуть Украине её моряков и корабли?

С момента инцидента в Керченском проливе прошло уже полгода, но споры вокруг него до сих пор не утихают. Два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины попытались пройти из Одессы в Мариуполь через пролив, совершая опасные манёвры, не выходя на радиосвязь. В итоге корабли и их экипажи были задержаны. Большинство экспертов в своих оценках действий украинской стороны сходятся во мнениях. Это была спланированная провокация.

Последний раз они радировали, что никуда не собираются, а в 3 часа ночи 25 ноября: “Мы передумали, мы идём”… А там 166 кораблей ждали очереди. И вот они “Здрасьте, я ваша тётя”, с расчехлённым оружием, были нехорошие вещи обнаружены… Людей на убой, на заклание тащили туда. И были приняты адекватные жёсткие меры», – говорит Алексей Молохов, председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве РК при Президенте России.

Все двадцать четыре члена экипажей украинских кораблей были арестованы. То, что последовало потом, юристы называют политической игрой на грани между международным морским правом и правом вооружённого конфликта. Украина назвала задержанных “военнопленными” и обратилась в трибунал ООН. По мнению российской стороны, трибунал в принципе не имеет полномочий обсуждать этот вопрос. Ещё в 1982 году при подписании международной конвенции, Россия и Украина внесли дополнение: пролив – это внутренние воды двух государств, на них не распространяется юрисдикция трибунала. Но 25-го мая судьи всё-таки вынесли решение – необходимо освободить задержанных моряков и вернуть корабли Украине. Насчёт дальнейших действий нашей страны, эксперты расходятся во мнениях. Одни считают, что судьбу экипажей должен решать российский суд. Другие рекомендуют выполнить вердикт трибунала во избежание новых санкций.

«Мы остаёмся крупной морской державой. Огромное количество либо судов, ходящих под удобными флагами, либо граждан – членов экипажей, могут стать жертвами других инцидентов. Точно также могут быть арестованы суда, а это случается достаточно часто. И на мой взгляд, если мы не выполним предписание трибунала, то мы больше потеряем», – уверен юрист Александр Суржин.

После воссоединения Крыма Керченский пролив приобрёл статус территориальных вод. Следовательно, несанкционированный проход через него – нарушение государственной границы. Для России это принципиальный вопрос. Как и для Украины. Поэтому специалисты по международному праву отмечают рост попыток юридического давления со стороны соседнего государства. Европейские суды завалены исками, Украина не жалеет средств на оплату работы юристов.



«Украине просто ничего другого не остаётся. Если страна может защитить свои интересы без суда, она это делает. Если страна не может, она пытается обращаться в международные органы, чтобы как-то заявить о себе и отстоять свою позицию» – считает Георгий Шелест, эксперт в вопросах международного права.

Украина продолжает собирать исковые материалы по факту так называемой “российской морской агрессии». Уже сформирована делегация, которая будет представлять страну в Гааге, теперь уже на арбитражном морском трибунале.

Вердикты международных инстанций в последние годы слишком политизированы. Поэтому не всегда понятны даже профессиональным юристам. Достаточно вспомнить дело “Юкоса”, допинговые разбирательства, арбитраж по российско-украинскому газовому контракту, решения европейского Суда по правам человека, которые противоречат российской конституции. Очередные слушания по Керченскому инциденту арбитражный трибунал назначил на середину июня. Судя по всему, Россия от своей позиции отступать не будет.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести Севастополя