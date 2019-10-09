Московские специалисты проводят мастер-классы для севастопольских врачей

Доктора медицинских наук делятся с коллегами опытом в области хирургии, гинекологии и урологии.

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Московские врачи прибыли в Севастополь, чтобы провести хирургические мастер-классы. Каким оборудованием севастопольские врачи мечтают оснастить операционные, и что из медтехники в рамках национального проекта закупят уже в ближайшее время.

Врачи из разных концов страны считают его гуру «бескровной» хирургии и с большим интересом изучают его научные публикации. Эдуард Галлямов заведует кафедрой лечебного факультета Сеченовского университета в Москве, но в ближайшие три дня он сменит учебные аудитории столицы на первую городскую больницу Севастополя. Здесь начинается научно-практическая конференция по эндоскопической хирургии. Она применяется в самых разных областях медицины – от урологии и гинекологии до онкологии.

В первый день конференции московские врачи проведут три операции, с минуты на минуту они начнут удалять грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. В операционной стоят камеры, чтобы организовать онлайн-трансляцию в конференц-зал больницы и все её сотрудники смогли увидеть, что происходит здесь.

Эдуард Галлямов комментирует каждый момент операции и показывает коллегам самозатягивающиеся хирургические узлы, а когда работа закончена, отвечает на вопрос журналистов – что считать лакмусовой бумажкой профессионализма хирурга. Для него – это благодарность пациентов.

«Доктор, вы 10 лет назад меня оперировали с такой болячкой, а сейчас у меня другая родилась, хочу к Вам», то есть они пожизненно рядом, а вот близкие родственники пациентов, 10 лет назад оперировали, и вот такое же заболевание. И поэтому если ты вкладываешь душу, если пациенты верят тебе, то, конечно, за тобой шлейф пациентов, которые искренне благодарны, действительно, благодарны, потому что нужно душу отдавать для того, чтобы всё было хорошо», – делится заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета Сеченовского университета (город Москва), доктор медицинских наук Эдуард Галлямов.

А пока севастопольские врачи перенимают опыт и философию московских коллег, в городском департаменте здравоохранения рассказывают, какое медицинское оборудование в ближайшее время будет закуплено для региона.

«В этом году поставка оборудования будет в рамках национального проекта, это магнитно-резонансный томограф в онкодиспансер, это очень важно, потому что нет МРТ в онкодиспансере, и рентгеновское оборудование закупим новое для детской больницы и также онкодиспансера», – говорит директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Обновить должны и оборудование в поликлиниках города. Эксперты говорят об импортозамещении в медицине, об организации цитологической лаборатории в регионе и возможностях 3D-моделирования в хирургии. После этой конференции московских специалистов уже ждут в других городах России, но каким бы плотным ни был их график, в Севастополь хирурги обещают обязательно вернуться ещё раз.

Анна Шустер, Антон Кузнецов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь