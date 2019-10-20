Мост через Севастопольскую бухту Развожаев считает идеей будущего

Строительство моста через Севастопольскую бухту требует высокой компетенции и сверхэффективной организации труда, считает врио губернатора города, и, скорее всего, этим должна заниматься крупная федеральная компания. По своим объемам такой проект можно сопоставить с трассой «Таврида», сказал Михаил Развожаев на встрече с главными редакторами городских телеканалов.

Проект, на воплощение которого в жизнь, по предварительным подсчетам, нужно 40 млдр рублей, Развожаев назвал идеей будущего. И нужно еще просчитать соотношение вложенных госинвестиций и получаемого эффекта. Может быть, улучшить паромное сообщение с Северной стороной? Даже, если бесконечно дотировать Севморпорт, это будет дешевле, чем строить мост. Или лучше протянуть канатную дорогу?

По словам главы города, в ближайшие годы Севастополь этим проектом заниматься не будет.

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Источник: Вести.Севастополь