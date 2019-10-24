Мост через Суходол до конца года станет четырёхполосным

24 октября 2019     21
Мост через Суходол до конца года станет четырёхполосным

За месяц подрядчик выполнил четверть всего объема работ. А к концу декабря мост через Суходол уже должен стать четырёхполосным.

Общая протяжённость объекта вместе с подъездными путями – около 500 метров. При этом движение на дороге не останавливается, трафик остаётся прежним, ширина проезжей части сужена на полметра. По словам строителей, нынешний этап реконструкции – самый сложный. Но работы, как говорят в департаменте транспорта, идут в соответствии с графиком, в стройке задействованы 40 человек.

«На объекте вижу уже порядка 90% материалов всех необходимых. Единственное, что в дороге сейчас балки, до конца месяца они должны прийти и к этому времени, как раз, будут уже сформированы устои, забетонированы подформенные части и можно будет уже в начале следующего месяца приступать к монтажу балок», – рассказал и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

После строительства дополнительных полос и запуска движения по ним подрядчик приступит к демонтажу и возведению пролётных конструкций. В проекте заложен перенос коммуникаций, в том числе, контактной сети для троллейбусов, комфортный тротуар для пешеходов и маломобильных горожан. А вот водоотвод разработчики не предусмотрели, но подрядчик согласовал его строительство с департаментом транспорта. Стоимость реконструкции моста – 234 миллиона рублей. Появление новых полос, как ожидается, значительно увеличит пропускную способность этого участка дороги. Как сообщили в департаменте транспорта, сейчас также проектируется подземный пешеходный переход вблизи моста, строительство которого запланировано на следующий год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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