Мост через суходол не успели открыть вовремя

Пока в городе серьёзные проблемы с дорожным движением. Пробки из-за ремонтов и ДТП. Среди самых загруженных улиц по версии сервиса Яндекс.Пробки сейчас: Вакуленчука, Руднева, Харьковская, Льва Толстого, Степаняна, проспект Октябрьской Революции, Колобова, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Тараса Шевченко, Пор, Столетовский проспект, участки Фиолентовского шоссе.

Завершить работы и открыть мост для движения планируется к 09:00 пятницы.

Мост через суходол не успели открыть вовремя Завершить работы и открыть мост для движения планируется к 09:00 пятницы. Пока в городе серьёзные проблемы с дорожным движением. Пробки …



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