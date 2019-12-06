Мост через суходол не успели открыть вовремя

Завершить работы и открыть мост для движения планируется к 09:00 пятницы.
Пока в городе серьёзные проблемы с дорожным движением. Пробки из-за ремонтов и ДТП. Среди самых загруженных улиц по версии сервиса Яндекс.Пробки сейчас: Вакуленчука, Руднева, Харьковская, Льва Толстого, Степаняна, проспект Октябрьской Революции, Колобова, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Тараса Шевченко, Пор, Столетовский проспект, участки Фиолентовского шоссе.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь