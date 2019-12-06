Мост через суходол ночью вновь закроют

6 декабря 2019     20
Мост через суходол ночью вновь закроют

В ночь с пятницы на субботу мост через суходол на ул. Пожарова вновь будет закрыт для всех видов транспорта. Департамент транспорта просит водителей заранее планировать свой маршрут.

Сегодня жители Севастополя в очередной раз убедились, насколько хрупкой является городская транспортная логистика. Стоило строителям задержаться с открытием после ночных работ моста через суходол – город встал в пробках.

  

Лучше всего их иллюстрировали фотографии в социальных сетях и скрины интернет-приложений. В частности на яндекс-картах в час пик город буквально покраснел. Гигантский затор образовался на главных транспортных артериях – улицах Руднева, Вакуленчука, Хрусталёва, проспекте Октябрьской Революции. Пассажирам общественного транспорта приходилось идти пешком. Мост для движения был открыт на 4 часа позже, чем планировалось, ещё не менее двух часов потребовалось, чтобы улицы стали более-менее свободными. 

Неизвестно, откроют ли мост вовремя завтра утром, поэтому севастопольцам лучше выходить из дома заранее. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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