Мотопробег Владивосток-Севастополь завершился на Северной стороне

10 тысяч километров за 10 дней. На Константиновской батарее завершился седьмой международный мотопробег “Россия 10 на 10”. Впервые Севастополь стал его конечной точкой.

Позади у них – десять тысяч километров и путь через всю страну. К Константиновской батарее мото-путешественники прибывают с особым расчетом – успеть к полуденному выстрелу. Ведь такая же традиция есть и во Владивостоке. Они стартовали первого июля. “Формула десять на десять” – звучит красиво, но всего не объясняет: впечатлений от путешествия столько, что и слов не всегда хватает.

“Это изменения часовых поясов, изменение климата, ландшафта, это настолько сложно передать, и это настолько здорово!”. – говорит Вячеслав Еремеев, автор идеи мотопробега.

Владивосток и Севастополь объединяет и дореволюционный линкор “Полтава”. В 1919 году на корабле произошел пожар, поставивший крест на его карьере. Две башни корабля в 1934 году отправились во Владивосток на береговую башенную батарею. Ещё две – в 30 береговую батарею в Севастополе.

“Во время Великой Отечественной войны данные башни были разбиты, а эти корабельные башни были похожи. После небольшой модернизации их установили сюда. Минимальная дальность стрельбы – 2 км, максимальная – 40 км”. – рассказывает Сергей Воронков, начальник отделения обслуживания и регламента специальных фортификационных сооружений.

Огромное пространство нашей страны участники этого путешествия не просто видели с высоты мотоцикла, испытывали и своими ногами. Цель такого путешествия – почувствовать всю страну. Узнать ее историю, традиции и – найти друзей там, где совсем не ждешь. Связывают два форпоста России сегодня в том числе и новая трасса Таврида. От нее, признаются, в восторге. Не хватает только заправок и местами – разметки. Многие хотели в Севастополе увидеть всё своими глазами, а у кого-то причины для этого путешествия – очень личные.

“Жизнь настолько быстра, я каждый год хотел купить мотоцикл, потом все переносил на следующий год. А потом раз – родился внук. И на следующий день я пошел и купил себе мотоцикл”. – рассказывает Олег Левушкин, участник мото-пробега “Россия 10*10”.

Грамоты и поздравления для них важны, но главное – признаются – впечатления от дороги. Связать Севастополь с другими городами России они планируют и в следующем году.

Ксения Егорова, Антон Кузнецов, Олесь Быков, “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь