Мошенники под видом сотрудников Водоканала заставляют горожан менять счетчики

В Севастополе участились случаи, когда некие представители частных структур, предоставляя документы сотрудников якобы «Водоканала» инициируют проверку или замену водомеров, причем за деньги.

В связи с этим ГУПС «Водоканал» сообщает, что обо всех изменениях, связанных с деятельностью предприятия, он заранее публично уведомляет своих абонентов через городские средства массовой информации, а также размещает необходимую информацию на официальном сайте предприятия. Кроме этого в случае необходимости «Водоканал» направляет адресные уведомления конкретному абоненту. Бланк помещается в конверт, на котором указывается адрес и фамилия абонента. Также в ведомстве напоминают о том, что снимать водомер, производить изменения на водомерном узле, снимать пломбы абонент имеет право только после вызова представителя службы сбыта. Телефоны службы 53-71-17, 53-70-53, +7978-936-63-29.

Особое внимание в управлении обратили на то, что самостоятельное снятие пломб с водомеров запрещается. Абонент обязан следить за межповерочным интервалом. Срок окончания межповерочного интервала указан в паспорте водомера.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь