Мошенники придумали новый способ похищения денег с помощью карт

29 ноября 2019     16
Мошенники придумали новый способ похищения денег с помощью карт

Чтобы получить чужие деньги, сначала мошеннику нужно «забыть» в банкомате свою карточку.

Новый способ не столько хищения, сколько открытого вымогательства денег описывает “Коммерсант”.

Злоумышленник снимает деньги и уже на пороге банка спохватывается, что забыл забрать карточку. Он просит человека, который следом за ним подошел к банкомату, вытащить его карту, пока аппарат не «заглотил» ее.

Ничего не подозревающая жертва отдает ему карточку. Владелец проверяет баланс и начинает громко возмущаться, что у него со счета исчезли деньги. Того, кто вытаскивал якобы застрявшую карту из банкомата, он обвиняет в присвоении средств и вынуждает вернуть ему “украденную” сумму.

Как правило, люди в такой ситуации теряются, и, если речь идет о небольшой сумме, начинают отсчитывать возмущенному гражданину деньги. Тогда как самое лучшее – позвонить в банк по указанному на банкомате телефону или вызвать полицию. В каждом банкомате ведется видеонаблюдение, и кадры с записи помогут прояснить ситуацию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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