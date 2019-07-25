Мошенники продают билеты на военно-морской парад в День ВМФ

В Интернете появились объявления о продаже билетов на гостевые трибуны в День ВМФ. В правительстве города предупреждают: это мошенничество. Покупка таких билетов не дает гарантий прохода на центральную, гостевую или VIP-трибуну.

Все пригласительные билеты на военно-морской праздник Черноморский флот распространяет бесплатно по заявкам от трудовых коллективов. Продажа пригласительных билетов не осуществляется.

Празднования Дня Военно-морского флота начнется в Севастополе 28 июля в 8:30 утра. С подробной программой парада можно познакомиться здесь.

Кроме того, завтра, 26 июля на время репетиции парада с 8:30 до 13:30 и 28 июля днем и вечером – во время артиллерийского салюта будет запрещен выход в Севастопольскую бухту всем плавсредствам, включая маломерные суда. Также будет остановлено движение морского общественного транспорта.

Источник: Вести.Севастополь