Мошенница похитила у крымчан более 100 тысяч рублей

В Севастополе перед судом предстанет женщина, похитившая у жителей Крыма более 100 тысяч рублей под предлогом выдачи им кредитов, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу в четверг.
«По версии следствия, злоумышленница, представляясь вымышленными именами, сообщала потерпевшим ложную информацию о том, что сотрудничает с банком. Для оформления кредитов она просила выслать ей на электронную почту копии документов, а на счёт электронной платежной системы QIWI-кошелек – денежные средства в различных суммах. Получив деньги, женщина скрывалась», – говорится в сообщении.
Злоумышленница обманула 11 человек из Севастополя, Симферополя, Армянска и Сак.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, его материалы переданы в Ленинский районный суд.
Источник: Вести.Севастополь
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