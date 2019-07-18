Мошенница похитила у крымчан более 100 тысяч рублей

18 июля 2019     19
Мошенница похитила у крымчан более 100 тысяч рублей

В Севастополе перед судом предстанет женщина, похитившая у жителей Крыма более 100 тысяч рублей под предлогом выдачи им кредитов, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу в четверг.

«По версии следствия, злоумышленница, представляясь вымышленными именами, сообщала потерпевшим ложную информацию о том, что сотрудничает с банком. Для оформления кредитов она просила выслать ей на электронную почту копии документов, а на счёт электронной платежной системы QIWI-кошелек – денежные средства в различных суммах. Получив деньги, женщина скрывалась», – говорится в сообщении.

Злоумышленница обманула 11 человек из Севастополя, Симферополя, Армянска и Сак.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, его материалы переданы в Ленинский районный суд.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»
В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»

Завтра, 19 июля в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” в 16:00 состоится открытие выставки “Последние Романовы: крымские хроники”, сообщила пресс-служба музея в …


Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже
Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже

Сотрудники МЧС по Севастополю ликвидировали пожар в гараже на площади Ластовая,3 , сообщила пресс-служба ведомства в четверг. В 18:01 в …


США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компании. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов. …


Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем
Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем

Певица Лолита впервые прокомментировала свое расставание с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в четверг, 18 …


Все парламентские партии зарегистрированы в Избиркоме Севастополя
Все парламентские партии зарегистрированы в Избиркоме Севастополя

Избирком Севастополя зарегистрировал городские списки всех парламентских партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, а также выдвинутых этими партиями …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты