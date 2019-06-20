МРК "Орехово-Зуево" вошел в Севастопольскую бухту

Для экипажа “Орехово-Зуево”, который был принят в состав ВМФ России в декабре 2018 года, это первый выход в дальнюю морскую зону.

В Средиземном море “Орехово-Зуево” отработал комплекс учений по ведению боя одиночным кораблём и составе группировки кораблей со стрельбами по различным целям.

Завершив выполнение задач в Средиземном море, малый ракетный корабль Черноморского флота “Орехово-Зуево” вернулся в место постоянного базирования, сообщила пресс-служба флота в четверг.

МРК "Орехово-Зуево" вошел в Севастопольскую бухту Завершив выполнение задач в Средиземном море, малый ракетный корабль Черноморского флота “Орехово-Зуево” вернулся в место постоянного базирования, сообщила пресс-служба флота …



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