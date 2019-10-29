МРК «Орехово-Зуево» и «Бал» вместе отразили удар условного противника

Экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и боевые расчёты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» провели совместные учения.

Замысел был таков: экипаж «Орехово-Зуево» обнаружил отряд кораблей условного противника. Одновременно на сопровождение его взял дивизионный комплекс «Бал». Возникла угроза, что противник может нанести ракетные удары по объектам Черноморского флота. Завязался учебный бой.

«Орехово-Зуево» отразил условный удар отряда «вражеских» кораблей и ответным ударом, произведенным одновременно с боевыми расчётами комплекса «Бал», уничтожил корабли противника. Были выполнены электронные пуски ракет, то есть без фактического применения ракетного оружия.

Анализ проведённого «боя» показал, что корабли вместе с береговыми ракетными комплексами Черноморского флота способны вести эффективную оборону, сообщила пресс-служба флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь