Мужчина, выстреливший в полицейских из аэрозольного пистолета, предстанет перед судом

Прокуратурой Гагаринского района Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, причинившего телесные повреждения сотрудникам полиции в ноябре прошлого года.

По версии следствия, гражданин выстрелил из аэрозольного устройства «Удар-2М» в полицейских, в результате чего, двое правоохранителей получили химические ожоги. Мужчина в это время находился в состоянии алкогольного опьянения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь