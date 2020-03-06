Мужчина, задолжавший миллион рублей детям привлечен к ответственности в Крыму

Прокуратура Нижнегорского района возбудила уголовное дело за неуплату местным жителем без уважительных причин алиментов.

47-летний житель Нижнегорского района задолжал один миллион рублей на содержание трех несовершеннолетних детей. Мужчина, согласно решению суда, должен был выплачивать алименты на содержание трех несовершеннолетних детей в размере ½ части всех доходов до достижения детьми совершеннолетия. Но отец уклоняется от выплат без уважительных причин, несмотря на то, что ранее он был привлечен к административной ответственности и получил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

В настоящее время прокуратура Нижнегорского района провела проверку исполнения требований законодательства, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об уголовном преследовании злостного неплательщика, ход расследования находятся на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь