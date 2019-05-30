Мужчина закопал 2 кг наркотиков по всему Крыму

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в тайниках в окрестностях городов Саки, Ялта и Севастополь 1,8 килограмм синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе УВМД по Республике Крым. Все “закладки” – дело рук одного мужчины.

24-летний подозреваемый был задержан в селе Сакского района. Он фотографировал местность вокруг только что созданного тайника. При себе у мужчины было 66 пакетиков и 17 свёртков из фольги с порошком, 29 рулонов изоленты и лопатка со следами копания.

Задержанный признался, что порошок – это “кристаллы соли”, а он продаёт наркотики в интеренете, а затем закапывает, отдавая покупателям координаты места и его фотографии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Мужчина, у которого не было судимостей, теперь может получить до 20 лет лишения свободы. Суда подозреваемый будет ждать в следственном изоляторе.

Источник: Вести Севастополя