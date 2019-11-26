Мужчина несколько часов пытался выбраться из строительного котлована

25 ноября 2019     21
Мужчина несколько часов пытался выбраться из строительного котлована

По неосторожности житель Симферополя провалился в строительную яму глубиной около 2 метров недалеко от своего дома и не мог выбраться из нее в течение нескольких часов.

Края котлована были отвесные, и мужчине никак не удавалось зацепиться. Когда он выбился из сил и замерз, обратился в МЧС. Спасатели достали его с помощью специальных носилок, укрыли изофилическим одеялом и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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Мужчина несколько часов пытался выбраться из строительного котлована
Мужчина несколько часов пытался выбраться из строительного котлована

По неосторожности житель Симферополя провалился в строительную яму глубиной около 2 метров недалеко от своего дома и не мог выбраться …



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