Мужчина несколько часов пытался выбраться из строительного котлована

По неосторожности житель Симферополя провалился в строительную яму глубиной около 2 метров недалеко от своего дома и не мог выбраться из нее в течение нескольких часов.

Края котлована были отвесные, и мужчине никак не удавалось зацепиться. Когда он выбился из сил и замерз, обратился в МЧС. Спасатели достали его с помощью специальных носилок, укрыли изофилическим одеялом и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь